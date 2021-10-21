Студенты Омского ГАУ приняли участие в дебатах «Освещение экстремистских проявлений в СМИ: аргументы «за» и «против»

"Столкнулись умами" студенческие команды Омска и выразили свое мнение. Причиной тому - стали споры на тему: "Нужно ли освещать информацию об экстремистских проявлениях в СМИ?".

Аргументировать свою позицию было не просто! Студенты и эксперты использовали разные методы поиска аргументов: жизненный опыт, профессиональные знания, посты СМИ.

Ключевой идеей мероприятия явилась важность критической оценки любой информации. Ведь развитое критическое мышление - это основа безопасности.

Спикером встречи выступал Игорь Игоревич Карачинец, старший оперуполномоченный Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Омской области, майор полиции.

Омский ГАУ на дебатах представили: студентка факультета технического сервиса в АПК Романович Альбина, студент факультета агрохимии, почвоведения, экологии, природообустройства и водопользования Бахолдин Михаил и студенты университетского колледжа агробизнеса Иванин Никита, Веретейко Максим и Силиванова Наира.

Ребята приняли активное участие в дебатах и по итогам получили сертификаты участников.