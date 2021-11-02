Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество2 ноября 2021 14:09

В Омске водитель, выезжая с парковки, чуть не сбил ребенка

К слову, машина виновника была наглухо затонирована
Анна МИКУЛА
Анна МИКУЛА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Инцидент произошел на парковке в центре города. Фото: «Аварийный Омск»

Инцидент произошел на парковке в центре города. Фото: «Аварийный Омск»

На волоске от очень неприятной ситуации оказались мама и ее маленький ребенок, выходившие из автомобиля в районе торгового комплекса «Айсберг» в Омске.

В то время как женщина помогала малышу выбраться через заднюю дверь такси, водитель припаркованного рядом «Рено Логан» начал сдавать назад, выезжая с парковки. Его машина была наглухо затонирована, и автовладелец, скорее всего, даже не видел, что происходит вокруг.

Жизнь ребенку спас таксист, который начал сигналить рассеянному водителю. Тот лишь чудом успел остановиться.

Чуть не сбил ребенка на парковке
Видео: Сергей Карабанов («Аварийный Омск»)