В Омске водитель, выезжая с парковки, чуть не сбил ребенка

Инцидент произошел на парковке в центре города. Фото: «Аварийный Омск»

На волоске от очень неприятной ситуации оказались мама и ее маленький ребенок, выходившие из автомобиля в районе торгового комплекса «Айсберг» в Омске.

В то время как женщина помогала малышу выбраться через заднюю дверь такси, водитель припаркованного рядом «Рено Логан» начал сдавать назад, выезжая с парковки. Его машина была наглухо затонирована, и автовладелец, скорее всего, даже не видел, что происходит вокруг.

Жизнь ребенку спас таксист, который начал сигналить рассеянному водителю. Тот лишь чудом успел остановиться.