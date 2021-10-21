Экологический десант-2021

В этот раз к акции присоединилось и Омское отделение Всероссийской общественной организации волонтеров-экологов «Делай!».

Особенностью нынешней акции стало то, что проходила она в рамках реализации проекта «Экопарк ОмГАУ – городу Омску», поддержанного Фондом президентских грантов и министерством социальной политики и массовых коммуникаций Омской области. Информационную поддержку при выполнении этого проекта оказывает администрация города Омска и министерство природных ресурсов и экологии Омской области. Партнером выполняемого проекта является ФГБОУ ВО Омский ГАУ.

Участников десанта приветствовали Жанна Константиновна Шмидт, проректор по социальной работе и молодежной политике и Нина Алексеевна Поползухина, председатель ОРОЭО «Земля – наш общий дом», доктор сельскохозяйственных наук, профессор.

В экодесанте приняло участие около 200 человек. Это были студенты и преподаватели агротехнологического, землеустроительного, экономического факультетов, факультета зоотехнии, товароведения и стандартизации, факультета агрохимии, почвоведения, экологии, природообустройства и водопользования, факультета технического сервиса в АПК, факультета ветеринарной медицины и университетского колледжа агробизнеса.

Местом «высадки десанта» стала территория Дендропарка рядом с 4 корпусом, Ботанический сад, берега Озерков и водоема возле 3 корпуса. Прекрасная осенняя погода, желание сделать свой дом чище сделали свое дело: участники потрудились на славу, собрав большое количество мусора и подготовив территорию к зиме. А после работы – приятное общение с горячим чаем и булочкой!