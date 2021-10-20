Исследования учёных Омского ГАУ представлены на 3-й Евро-Глобальной конференции по пищевой науке и технологиям

На повестку дня были вынесены проблемы преодоления последствий пандемии, борьба с голодом, поддержка социально уязвимых групп населения, обеспечение населения экологически чистым продовольствием, охрана плодородия почв, рациональное использование земельных и водных ресурсов, технологии переработки сельскохозяйственного сырья, государственная поддержка нуждающихся и др.

Доклад Омского ГАУ на тему "Продовольственная поддержка социально уязвимых групп населения за счёт сельскохозяйственных ресурсов региона в контексте преодоления последствий пандемии" включён в повестку дня первого дня пленарного заседания. При подведении итогов конференции наш доклад получил высокую оценку по позициям актуальности и комплексного охвата проблемы.

Ниже для иллюстрации приводится сертификат, выданный научным комитетом и корпорацией Магнус. Оценка качества представленного нами материала зафиксирована в сертификате, где отмечены значимые позиции. В форме отдельного текста приводится перевод значимых положений, связанных с участием Омского ГАУ в конференции.