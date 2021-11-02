В Омской области утверждены результаты определения кадастровой стоимости объектов капитального строительства

Правовой акт подготовлен в целях актуализации кадастровой стоимости объектов недвижимости в соответствии с требованиями действующего законодательства и изменениями на рынке недвижимости.

Проект приказа прошел антикоррупционную экспертизу и процедуру оценки регулирующего воздействия (ОРВ), включая этап публичного обсуждения проекта. По результатам ОРВ получено положительное заключение Министерства экономики Омской области, отмечена обоснованность полученных результатов.

Государственная кадастровая оценка (ГКО) объектов капитального строительства в регионе выполнена бюджетным учреждением «Омский центр кадастровой оценки и технической документации». Оценено 1 млн 258 тыс. 867 объектов недвижимости, включая здания, помещения, сооружения, объекты незавершенного строительства, машино-места, помещения коммерческого назначения. Бюджетным учреждением в ходе оценки проведен анализ учетно-технической документации в отношении более 505 тыс. объектов. Собрана рыночная информация о более 15,5 тыс. объектов: учтены данные федеральной службы государственной статистики, сайтов недвижимости с предложениями о продаже, информация периодических изданий и других источников. Для уточнения недостающих сведений осуществлялось информационное взаимодействие с органами местного самоуправления, органами исполнительной власти. Все это в комплексе позволило сделать наиболее полный учет всех характеристик объектов недвижимости при определении их кадастровой стоимости.

«Оценка объектов недвижимости проведена в соответствии с положениями федерального закона «О государственной кадастровой оценке», - отметил заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области Владимир Созонтов. - Бюджетным учреждением соблюдены методические указания о государственной кадастровой оценке, сроки, процедуры, предусмотренные законодательством обязательные публикации. Отчет о результатах оценки получил положительное заключение центрального аппарата Росреестра».

По оценке экспертов, общее изменение кадастровой стоимости обусловлено изменениями на рынке недвижимости. При этом уровень кадастровой стоимости объектов недвижимости в Омской области остается самым низким среди регионов Западно-Сибирского экономического района.

«В Омской области реализуются механизмы, направленные на соблюдение баланса интересов бюджета и бизнеса, - подчеркнул Министр имущественных отношений Омской области Евгений Козлов. - Формируется правоприменительная практика по разрешению спорных вопросов при определении кадастровой стоимости. Информация об этапах ГКО, процедурах пересмотра кадастровой стоимости, принятых решениях размещается на официальных ресурсах и доступна для всех собственников и правообладателей объектов недвижимости».

Собственники могут получить разъяснения, связанные с расчетом кадастровой стоимости, обратившись в областное бюджетное учреждение, а также во внесудебном порядке урегулировать возникающие вопросы.

Важно, что с этого года кадастровая стоимость объектов недвижимости может быть установлена Омским центром кадастровой оценки и технической документации в размере рыночной стоимости по заявлению граждан и организаций. Соответствующие процедуры предусмотрены федеральным и областным законодательством в связи с тем, что при проведении ГКО применяется массовый порядок расчетов. Учреждение повышает открытость и прозрачность принятия решений при рассмотрении отчетов о рыночной оценке: заявления об установлении кадастровой в размере рыночной стоимости рассматриваются с участием представителя Омской коллегии оценщиков и приглашением собственников объектов недвижимости.

На региональном уровне будет продолжено взаимодействие с представителями предпринимательского и оценочного сообществ по актуальным вопросам проведения кадастровой оценки. Благодаря диалогу, который ведется на площадках Минимущества и Омского центра кадастровой оценки и технической документации, удается разрешать вопросы, которые возникают в ходе внедрения новой методики оценки объектов недвижимости.