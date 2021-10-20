Волонтеры Омского ГАУ приняли участие в школе развития волонтерских IT-навыков

15–17 октября в городской «Точке кипения» на улице Маршала Жукова, 21 прошла школа развития волонтерских IT-навыков «IT – на добрые дела». Основная идея проекта – дать волонтерам и добровольцам необходимые навыки в сфере ИТ, которые помогли бы им в деятельности.

Участники школы научились создавать простейшие интернет-страницы, создавать и проводить онлайн-мероприятия, продвигать тематические страницы в социальных сетях. Также научились геопозиционированию и новым технологиям в поисковой деятельности, технологиям социальных коммуникаций, пользовательским навыкам в интернете.

Волонтеры смогли развить пользовательские навыки по онлайн-сервисам и сервисам социальной коммуникации. Все эти навыки будут востребованы не только в профессиональной, благотворительной деятельности участников школы, но и в их повседневной жизни. Мастер-классы и практические занятия прошли в малых группах по 25–30 человек с учетом возможных санитарных ограничений из-за коронавируса. Участие в школе «IT – на добрые дела» приняли молодые люди в возрасте от 16 до 35 лет, а также волонтеры старше 35 лет.

Своими впечатлениями поделилась студентка первого курса факультета ветеринарной медицины Анастасия Вайнбендер: «Мероприятие было очень хорошо организовано, спикеры постарались и сделали информативные презентации по теме проекта. Само мероприятие было нацелено на аудиторию, имеющую базовые навыки в сфере IT, SMM, таргетированной рекламы и многое другое.Организаторы очень чуткие, отвечали на все возникающие вопросы».

Проект реализуется АНО «Агентство стратегических инноваций» за счет средств гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.