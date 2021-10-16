Занятия в агроклассе Омского ГАУ

Агроклассников приветствовали: Любовь Михайловна Карпук, директор центра профессиональной ориентации и трудоустройства Омского ГАУ и Галина Борисовна Риппель, директор школы. Марина Ришатовна Гнускова, заместитель директора школы выдала агроклассникам маршрутные листы и все участники отправились на занятия по расписанию. Занятия для агроклассников подготовили и провели преподаватели и обучающиеся аграрного университета.

Марина Николаевна Гонохова, доцент кафедры анатомии, гистологии, физиологии и патологической анатомии факультета ветеринарной медицины и Любовь Андреевна Латышева, студентка третьего курса факультета ветеринарной медицины провели для школьников познавательные занятия, посвященные морфологии крови животных. Агроклассники узнали о значении крови для организма и ее составе. Побывали в роли ветеринарных врачей и лаборантов: на макете сосудистой системы попробовали взять кровь с помощью вакутейнера, заполнили сопроводительные бланки для лаборатории и подсчитали лейкоцитарную формулу. Заглянув в микроскоп, они увидели, чем отличается кровь земноводных от крови человека. Ребята принимали активное участие, приобрели новые интересные знания и остались очень довольны проведенным занятием.

Наталия Юрьевна Шевченко, доцент кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты растений агротехнологического факультета в процессе практического занятия с ребятами проанализировала значение растений в жизни человека и животных. Обсудили важность использования экологически безопасных методов защиты растений на примере борьбы с отдельными видами вредных насекомых для здоровья человека. Поговорили о возможности использования полученных знаний, участвуя во Всероссийском конкурсе АгроНТИ -2022.

Сергей Петрович Прокопов, доцент кафедры агроинженерии факультета технического сервиса в АПК провел занятия по теме «Определение примесей в моторных маслах». На занятиях ребята узнали, как практически и в лабораторных условиях провести экспресс-анализ качества моторного масла капельным методом. Ребята приняли активное участие в работе, по окончании которой сделали заключение о необходимости замены моторного масла в двигателе.