В переписи населения принимают участие известные в Омске люди

Напомним, что с 15 октября по 14 ноября в Омске, как и по всей стране, проходит Всероссийская перепись населения. В ней уже приняли участие не только простые жители, но и представители власти, артисты, спортсмены, известные личности нашего города. К всероссийской акции присоединились также бойцы Омского областного студенческого отряда, которые являются активными участниками всех социальных перемен в регионе.

– Проведение переписи очень важно для омичей. Это сбор актуальных статистических данных, на основе которых государственные органы формируют социальные программы. Каждому из нас это позволит получать ресурсы, необходимые для развития, в частности, социальной сферы. К тому же перепись поможет подтвердить, что Омск – это город-миллионник, большой промышленный центр в России. Я призываю каждого омича потратить немного времени и пройти перепись, – отметил председатель правления омского регионального отделения РСО Алексей Потейко.

Напомним, что заполнить анкету можно как в любом из МФЦ, так и дистанционно – на официальном сайте Госуслуг.

– Мы считаем, что эта перепись уже на 60-70 % – цифровая, – добавил Алексей. – Удобно и очень важно в сложившейся эпидемиологической обстановке, что можно в удобное время без посещения МФЦ самостоятельно заполнить данные на сайте Госуслуг. Это очень удобная функция, я сам тоже ей воспользовался, и мои знакомые тоже подключились к переписи именно в цифровом формате.