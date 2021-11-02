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Общество2 ноября 2021 13:30

За 5 выловленных стерлядей и осетра супружеской паре из Омской области грозит 8 лет колонии

Кроме того, что сельчане добывали краснокнижную рыбу, они еще и делали это сетями
Анна МИКУЛА
Анна МИКУЛА
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За шесть выловленных рыб семейной паре грозит до 8 лет колонии.

За шесть выловленных рыб семейной паре грозит до 8 лет колонии.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении семейной пары из Большереченского района. Они выловили из Иртыша в районе деревни Секменево пять стерлядей и одного краснокнижного осетра. Кроме того, сделали это даже не на удочку, а сетью – что само по себе запрещено.

3 сентября браконьеров задержали местный полицейский и охотинпспектор.

– В настоящее время уголовное дело направлено в суд, Уголовным кодексом РФ за совершение указанных преступлений предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы, – сообщает пресс-служба областного СУ СК.