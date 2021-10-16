В Омском ГАУ стартовала реализация проекта «Экопоколение Омского Прииртышья 2.0»

Проект стал победителем грантового конкурса молодежных инициатив. Отбор на грантовый конкурс молодежных инициатив, организуемый Росмолодежью при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей», проходил в рамках Всероссийского молодёжного экологического форума «Экосистема».

13 октября в рамках первой встречи прошел круглый стол «О решении экологических проблем», в работе которого приняли участие 20 студентов-волонтеров, заинтересованных в проведении мероприятий в рамках этой инициативы. Также на встрече присутствовали: Поползухина Нина Алексеевна, д-р с.-х. наук, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, председатель совета Омской региональной общественной экологической организация «Земля – наш общий дом» и Королев Александр Николаевич, канд. биол. наук, доцент кафедры экологии, природопользования и биологии.

В рамках круглого стола обсудили мероприятия, запланированные в проекте, определили даты проведения.

В ближайшее время пройдут такие мероприятия : - Стратегическая сессия волонтеров-экологов; - Экологический диктант - 11 ноября 2021 г.; - Городская эколого-географическая игра «День Земли» - 25 ноября 2021 г.; - Лекция на тему разумного потребления; - Экоуроки в школах г. Омска; - Выезд в приют для животных 23 и 30 октября 2021 г.

Проект реализуется в рамках Соглашения о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий гражданам Российской Федерации — победителям Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц в 2021 году № 091-11-2021-823.

Соорганизаторами мероприятий в рамках проекта выступают: - факультет агрохимии, почвоведения, экологии, природообустройства и водопользования, - кафедра экологии, природопользования и биологии, - Омская региональная общественная экологическая организация «Земля – наш общий дом», - Волонтерский центр "Глобус" - ВОО волонтеров-экологов "Делай!".

Также 13-го октября для первой группы участников проекта в количестве 20 человек прошла лекция и мастер-класс на тему разумного потребления на базе Омской экологической мастерской “ЭКОЛАБ”. Лекцию провел руководитель мастерской Андрей Гурковский. #ЭКОЛАБ - это мастерская, пространство, люди. Место, продвигающее ответственное отношение к окружающей среде, правильное обращение с природными ресурсами и с отходами, в частности с пластиком. На оборудовании мастерской можно переработать большинство видов пластика и создать новые практичные вещи.