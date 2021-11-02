Губернатор анонсировал в Омской области три мусорных завода до 2024 года

Александр Бурков и Денис Буцаев подписывают будущую дорожную карту. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Об амбициозной задаче сообщил накануне губернатор Александр Бурков. Он анонсировал строительство сразу трех мусороперерабатывающих заводов в регионе до конца 2024 года мощностью более 800 тыс. тонн. В перспективе это должно снизить загрязнение атмосферного воздуха. Задача региональных властей добиться 100-процентной обработки всех твердых бытовых отходов и утилизации не менее половины из них. Это позволит уменьшить экологический след и существенно минимизирует нагрузку на полигоны. Омская область, как и многие другие регионы, сейчас испытывает серьезные сложности с мусорными полигонами.

- В долгосрочной перспективе это снижение экологической нагрузки на атмосферный воздух как в городе Омске, так и в муниципальных районах, – сказал Александр Бурков.

Губернатор вместе с гендиректором ППК «Российский экологический оператор» Денисом Буцаевым подписали дорожную карту по реализации федерального проекта «Чистая страна». План мероприятий был разработан по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко.

В перспективе строительство мусорных заводов должно снизить загрязнение атмосферного воздуха. Фото: ВКонтакте

Эксперты уже назвали заявление омского губернатора амбициознейшей задачей. И подчеркнули: многое будет зависеть и от готовности самих жителей к раздельному сбору мусора в регионе. Этот фактор тоже нужно учитывать.

- Направить на сортировку 100% – задача сложная, но выполнимая. Утилизировать 50% твердых бытовых отходов – это очень высокий показатель, которого удастся достичь, если комплексы по переработке, которые будут построены в Омской области, будут обладать системой компостирования органики, - говорит глава комитета «Деловой России» по переработке отходов и вторсырью Ильдар Неверов. - Без этого, по самым оптимистичным расчетам, можно будет переработать не больше 30%. Однако если будет запущен механизм расширенной ответственности производителей, тогда появятся перерабатывающие мощности для таких неликвидных материалов, как ткани, стекло, электролом, сложносоставные полимеры. Но это вопрос будущего и наполненности отрасли деньгами.