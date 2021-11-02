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Общество2 ноября 2021 12:53

Сельчанин приехал в Омск погулять и украл у подростка телефон

За это ему грозит до 4 лет тюрьмы
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Найти грабителя удалось меньше, чем за час.

Найти грабителя удалось меньше, чем за час.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратился 16-летний подросток. Он пришел в отделение стразу после того, как у магазина на улице Гризодубовой неизвестный украл у него телефон. К школьнику с просьбой позвонить подошел неизвестный, но после звонка телефон не отдал, а сбежал в сторону железнодорожного вокзала.

В полиции составили со слов подростка портрет и приступили к поискам. Меньше, чем за час, подозреваемого задержали на площади у железнодорожного вокзала. Телефон он успел заложить в подземном переходе за тысячу рублей. В полиции выяснили, что грабителем оказался 22-летний житель Марьяновского района. В Омск он приехал, чтобы погулять, но не удержался и украл телефон.

Теперь на него завели уголовное дело по статье «Грабеж». Максимальное наказание по ней предусмотрено до 4 лет лишения свободы.