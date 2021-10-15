День специальности в Омском ГАУ

Декан землеустроительного факультета Ольга Николаевна Долматова, заведующая кафедрой землеустройства Лариса Николаевна Гилёва, старший преподаватель Оксана Николаевна Пущак и студенты землеустроительного факультета рассказали о направлениях подготовки, реализуемых на факультете Омского ГАУ, об особенностях приема, формах обучения, количестве бюджетных мест, активной внеучебной деятельности обучающихся университета, а также о перспективах трудоустройства выпускников землеустроительного факультета аграрного университета.

Квинтэссенцией мероприятия «День специальности» явилась предоставленная ребятам возможность попробовать свои силы в различных направлениях обучения. В рамках направления подготовки "Землеустройство и кадастры" школьники охотно освоили возможности поиска информации по различным параметрам в Публичной кадастровой карте Росреестра. Практическим моментом в познании ребят явилась возможность поработать в специализированной геоинформационной системе MapInfo Professional, создав тематические слои будущей цифровой карты.

Школьники активно приняли участие в работе тематических станций. Так, на станции «Геокешинг» школьники научились откладывать азимут и определять расстояния, на «Топографической» – читать карту и ориентироваться на местности, станция «Измерительная» познакомила обучающихся с электронным планиметром и дала возможность измерить площадь угодий. «Фотограмметрическая» станция заинтересовала школьников информацией о дистанционном зондировании Земли и умением работать с космоснимками.

Полученный уникальный практический опыт и возможность «пощупать» профессию изнутри позволит школьникам осознанно сделать важный жизненный шаг на пути выбора будущей профессии.

Омский ГАУ выражает огромную благодарность бюджетному учреждению Омской области «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки населения» за содействие в организации мероприятия.