Команда волейболисток Омского ГАУ завоевала золотые медали турнира

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7 – 10 октября в Сибирском государственном университете физической культуры и спорта прошел турнир по волейболу на призы кафедры теории и методики спортивных игр СибГУФК. Среди приглашенных была и команда Омского ГАУ. Всего же в турнире приняли участие 4 команды.

Четыре дня волейболистки выясняли, кто же будет сильнейшей командой. Играли по круговой схеме. В первой встрече девушки Омского ГАУ одержали победу над командой СибГУФК-2 со счетом 3:0.

Во второй день соревнований выиграли у «Красной Звезды» 3:1. В конце турнира команде Омского ГАУ предстояло побороться за 1-2 место с командой-фаворитом турнира СибГУФК-1. Игра получилась сложной и продолжительной. На протяжении двух с половиной часов в пяти партиях игроки выясняли, кто же из них сильнейший.

Девушки Омского ГАУ одержали победу со счетом 3:2, показав красивую и грамотную игру, волю к победе. Данилова Евгения, студентка факультета АТФ была признана лучшим игроком турнира.

Состав команды победительниц: Криницкая Анна, Стуколова Дарья, Лешонок Александрина (ФАПЭПиВ); Яковлева Яна (АТФ); Кульнева Анастасия, Балетова Софья (ЭФ); Интыкбекова Анеля (ФВМ).