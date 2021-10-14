Омский ГАУ на Аграрном форуме в Марьяновском муниципальном районе

Организаторами форума стали Комитет по образованию Марьяновского муниципального района, ФГБОУ ВО Омский государственный аграрный университет им. П.А.Столыпина, коллектив педагогов и учащихся МБОУ «Орловская СОШ».

На открытии форума с приветственным словом выступили Ольга Валерьевна Ходюк, председатель комитета по образованию; Любовь Михайловна Карпук, директор центра профессиональной ориентации и трудоустройства Омского ГАУ, кандидат сельскохозяйственных наук; Татьяна Игоревна Гейнц, директор МБОУ «Орловская СОШ». В мероприятии приняли участие 81 школьник из 13 образовательных организаций Марьяновского муниципального района.

Цель форума – формирование навыков исследовательской деятельности в условиях самоопределения школьников в профессиях агробизнеса. На территории Орловской школы разместились 4 исследовательские площадки Омского ГАУ: Agrolab, Zooland Exotic, Зачетный мёд и Agrobot.

Екатерина Сергеевна Дочилова, доцент кафедры диагностики, внутренних незаразных болезней, фармакологии, хирургии и акушерства рассказала ребятам об улитках на станции Zooland Exotic. На сегодняшний день улитки являются популярными домашними питомцами. Их популярность объясняется тем, что эти живые существа красивые и необычные. На занятии юные исследователи узнали об анатомии строения и физиологии улиток, а также о тонкостях их содержания и кормления. В практико-игровой форме ребята познакомились с множеством видов улиток, от крошечных до больших и тяжёлых.

Ирина Викторовна Троценко, доцент кафедры зоотехнии провела профессиональную пробу «Зачётный мёд». Обучающиеся в ходе мероприятия познакомились с составом пчелиной семьи, узнали о распределении трудовых обязанностей пчел, а также приняли участие в оценке качества мёда органолептическими и лабораторными методами исследования.

На станции "Agrolab" ученики вместе с Александрой Михайловной Гиндемит, доцентом кафедры агрохимии и почвоведения определяли реакцию среды и качественный состав солей в природных водных объектах и столовой минеральной воде. Ребята проявили интерес и охотно выполняли предложенные задания.

Представители факультета технического сервиса в АПК Андрей Иванович Забудский, старший преподаватель кафедры технического сервиса, механики и электротехники и Екатерина Федоровна Романова, обучающаяся 102-ой группы (направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия) провели занятие под названием «Agrobot». Изначально со школьниками состоялся диалог, ребята постарались найти ответы на вопросы: кто же такие роботы и для чего они, в первую очередь, нужны. После чего им показали, как управлять роботами и каждый из обучающихся агрокласса на искусственном полигоне совершил заезд на агророботе.