В Омской области за сутки коронавирусом заразились 536 человек

Ковид продолжает распространяться в Омской области Фото: Артем КИЛЬКИН

В Омске продолжает понемногу расти заболеваемость ковидом. Об этом говорят данные Роспотребнадзора. За сутки в Омской области ковидом заболели 536 человек. Стоит отметить, что рост этого показателя немного снизился, вчера фиксировали на 2 случая больше. Всего с начала пандемии в регионе заболели 98 199 человек.

Выздоровели за сутки 393 омича. За все время пандемии удачно переболели ковидом 76 812 человек.

К сожалению, продолжают фиксировать и летальные случаи. За сутки в Омской области от ковида умерли 12 человек. Всего за всремя пандемии из-за ковида умерли 2 485 омичей.