Заявку на пост мэра Омска подал 42-летний учитель Алексей Невзгодов

Алексей Невзгодов работает учителем.

В Омский горсовет продолжают поступать заявки от претендентов на пост мэра. Пока большинство этих людей широко не известны.

Очередной кандидат - 42-летний учитель школы № 72 Алексей Невзгодов. У мужчины есть страницы почти во всех социальных сетях.

Алексей Невзгодов планирует стать мэром Омска

Алексея Александровича можно считать профессиональным кандидатом.

Также известно, что он окончил физический факультет и аспирантуру ОмГУ имени Достоевского, представляет партию ЛДПР и является руководителем некоего ООО «БухХЕЛПер». Этим летом он уже попытал счастья на выборах депутатов областного Заксобрания.

Добавим, что время приема заявок от соискателей по должность главы города продлили до 6 декабря. 9 декабря с ними проведет собеседование избирательная комиссия. 15 декабря отобранные ей финалисты выступят на внеочередном заседании горсовета перед депутатами, которые и выберут Омску мэра.

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