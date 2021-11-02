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Общество2 ноября 2021 12:00

Заявку на пост мэра Омска подал 42-летний учитель Алексей Невзгодов

Ранее мужчина участвовал в выборах в Заксобрание региона
Анна МИКУЛА
Анна МИКУЛА
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Алексей Невзгодов работает учителем.

Алексей Невзгодов работает учителем.

В Омский горсовет продолжают поступать заявки от претендентов на пост мэра. Пока большинство этих людей широко не известны.

Очередной кандидат - 42-летний учитель школы № 72 Алексей Невзгодов. У мужчины есть страницы почти во всех социальных сетях.

Алексей Невзгодов планирует стать мэром Омска

Алексей Невзгодов планирует стать мэром Омска

Алексея Александровича можно считать профессиональным кандидатом.

Алексея Александровича можно считать профессиональным кандидатом.

Также известно, что он окончил физический факультет и аспирантуру ОмГУ имени Достоевского, представляет партию ЛДПР и является руководителем некоего ООО «БухХЕЛПер». Этим летом он уже попытал счастья на выборах депутатов областного Заксобрания.

Добавим, что время приема заявок от соискателей по должность главы города продлили до 6 декабря. 9 декабря с ними проведет собеседование избирательная комиссия. 15 декабря отобранные ей финалисты выступят на внеочередном заседании горсовета перед депутатами, которые и выберут Омску мэра.

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