В Омской области в рамках программы по догазификации провели уже 149 подключений

По состоянию на 2 ноября 2021 года выполнено 149 подключений к газу. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В областном правительстве рассказали, что продолжается прием заявок на догазификацию жилых домов. Принято уже 5295 обращений для подключения к голубому топливу в рамках реализации Послания Президента. При этом количество заключенных договоров составляет 616, по 335 из них проведены газораспределительные сети до границ домовладений. По состоянию на 2 ноября 2021 года выполнено 149 подключений к газу.

- В Омской области сформированы территориальные штабы, на которых рассматривается каждая конкретная ситуация, проблемные вопросы. Если они не решаются на территориальном штабе, то выносятся на региональный, и мы принимаем участие в разрешении спорных ситуаций. У нас есть единый оператор газификации - ООО «Газпром-Газификация», который отвечает за реализацию программы. И в случае, если какая-то из газораспределительных организаций не справляется, то единый оператор по газификации должен включиться в работу и выполнить её в намеченные сроки, - пояснил министр энергетики и ЖКК Антон Гаак.