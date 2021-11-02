В Омской мэрии объяснили, почему закрыли теплые остановки

В Омске остановки оказались закрытыми для пассажиров. Фото: ВКонтакте

В соцсетях появились посты в которых омичи активно высказывали недовольство закрытием части теплых остановок. Утром пассажиров встретили объявления на дверях о том, что остановка закрыта из-за коронавируса. Вместе с этим на улице ощутимо похолодало, поэтому всем пассажирам пришлось ютиться в оставшихся открытыми ТОКах. Из-за этого образовались столпотворения.

В мэрии объяснили, почему пошли на такие меры. Оказалось, это связано с уменьшением пассажиропотока.

- Согласно президентскому указу о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября омский транспорт работает в режиме выходного дня. В связи с предполагаемым уменьшением пассажиропотока было принято решение часть ТОКов закрыть. Приносим извинения за доставленные неудобства, - отреагировали на жалобы омичей в администрации.