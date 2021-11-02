«Соседняя остановка открыта»: Из-за ковида в Омске начали закрывать теплые остановки

из-за ковида в Омске закрыли часть теплых остановок.
Фото: ВКонтакте
Неприятный сюрприз ждал сегодня утром омичей, которые пришли на автобусные остановки. Из-за похолодания пассажиры надеялись подождать автобусов в теплых остановках, но получилось не у всех. Одна из омичек на 11 Рабочей пришла к закрытой двери.
«Остановка закрыта! В связи с эпидемиологической обстановкой, из-за распространения коронавируса. Соседняя обстановка открыта», - гласит объявление.
Омичи узнали о закрытии остановок, когда рано утром собирались ехать на работу.
Фото: ВКонтакте
- Вечерами соседняя остановка не то чтобы открыта, а забита людьми! – отмечают в комментариях люди, постоянно уезжающие с этой остановки.
Также накануне омичи активно жаловались на режим работы транспорта. В нерабочую неделю решили организовать его работу по режиму выходного дня. Но утром в понедельник 1 ноября на многие ехали в переполненных автобусах.