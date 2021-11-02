«Соседняя остановка открыта»: Из-за ковида в Омске начали закрывать теплые остановки

из-за ковида в Омске закрыли часть теплых остановок. Фото: ВКонтакте

Неприятный сюрприз ждал сегодня утром омичей, которые пришли на автобусные остановки. Из-за похолодания пассажиры надеялись подождать автобусов в теплых остановках, но получилось не у всех. Одна из омичек на 11 Рабочей пришла к закрытой двери.

«Остановка закрыта! В связи с эпидемиологической обстановкой, из-за распространения коронавируса. Соседняя обстановка открыта», - гласит объявление.

Омичи узнали о закрытии остановок, когда рано утром собирались ехать на работу. Фото: ВКонтакте

- Вечерами соседняя остановка не то чтобы открыта, а забита людьми! – отмечают в комментариях люди, постоянно уезжающие с этой остановки.

Также накануне омичи активно жаловались на режим работы транспорта. В нерабочую неделю решили организовать его работу по режиму выходного дня. Но утром в понедельник 1 ноября на многие ехали в переполненных автобусах.