Боб Хартли прокомментировал слухи о своей отставке с поста главного тренера «Авангарда»

Боб Хартли пообщался с журналистами после матча. Фото: скриншот видео (ХК «Авангард»)

Накануне «Авангард» проиграл «Ак Барсу» гостевой матч со счетом 1:2. По окончании встречи главный тренер омской команды объяснил этот результат. Боб Хартли отметил, что его подопечные создали много голевых моментов, но не сумели их использовать.

Также наставник «Авангарда» прокомментровал слухи о своей скорой отставке.

– Любой тренер выполняет свою работу, – сказал Хартли. – Он должен тренировать, чтобы его команда побеждала. Понятно, что всегда есть риски, об этом всем хорошо известно. Никто не приставляет к виску пистолет, не заставляет идти работать тренером. Слухи – это лишь слухи, их огромное количество. Так было всегда: в любой сфере – политика, медицина, спорт. Если тратить свое время на то, чтобы верить слухам, то ты просто не сможешь качественно выполнять свою работу.

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Ранее председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов заверил болельщиков, что канадский специалист точно проработает на своем посту до конца сезона.