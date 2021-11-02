Боб Хартли прокомментировал слухи о своей отставке с поста главного тренера «Авангарда»

Боб Хартли пообщался с журналистами после матча. Фото: скриншот видео (ХК «Авангард»)
Накануне «Авангард» проиграл «Ак Барсу» гостевой матч со счетом 1:2. По окончании встречи главный тренер омской команды объяснил этот результат. Боб Хартли отметил, что его подопечные создали много голевых моментов, но не сумели их использовать.
Также наставник «Авангарда» прокомментровал слухи о своей скорой отставке.
– Любой тренер выполняет свою работу, – сказал Хартли. – Он должен тренировать, чтобы его команда побеждала. Понятно, что всегда есть риски, об этом всем хорошо известно. Никто не приставляет к виску пистолет, не заставляет идти работать тренером. Слухи – это лишь слухи, их огромное количество. Так было всегда: в любой сфере – политика, медицина, спорт. Если тратить свое время на то, чтобы верить слухам, то ты просто не сможешь качественно выполнять свою работу.
Ранее председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов заверил болельщиков, что канадский специалист точно проработает на своем посту до конца сезона.