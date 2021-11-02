В Омске незаконную заправку на Левобережье снесут без участия владельца

Владелец дважды не уложился в сроки добровольного сноса. Фото: 2ГИС

О сносе заправки на Левобережье заговорили давно. Ее поставили на перекрестке улиц Конева и 70 лет Октября. Заправку пытались снести, даже есть решение суда, по которому владельца заправки обязали ее снести. Вот только он не торопился его выполнять. Когда сроки добровольного сноса испекли, судебные приставы направили владельцу представление с взысканием исполнительного сбора. После этого назначили новый срок для добровольного сноса заправки, но владелец не уложился и в него.

- В Управление ФССП России по Омской области поступило заявление от организации, которая изъявила желание взять на себя обязательства по сносу незаконно размещенного объекта, - прокомментировали в УФССП.

В ведомстве приняли решение снести заправку без участия владельца, так как он не выходит на связь. Сейчас специалисты проводят согласование всех этапов предстоящих работ.