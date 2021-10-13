Волонтеры Омского ГАУ поучаствовали во Всероссийском проекте «Посади лес»

Место посадки удалено от города на 150 км, поэтому выезд был довольно ранним. Тем не менее, собралась отличная команда участников. По приезде после инструктажа волонтеры отправились в поля. Для Омской области в этом октябре установилась теплая и солнечная погода, которая благоприятно сказалась на посадке сосны обыкновенной.

Саженцы были высажены на площади 5,5 гектар. Отрадно, что в акции приняли участие студенты непрофильных направлений нашего вуза, а именно: Крайкина Анастасия (ЭФ), Горбунова Екатерина, Ильницкая Валерия, Ефремова Ольга (ФВМ), Алесько Алеся, Соломина Кристина (ЗУФ), Грачев Алексей, Кузьминых Анна, Самат Муканов (ФАПЭПиВ). К команде волонтеров Омского ГАУ подключился и одиннадцатиклассник 137 лицея г. Омска Королев Кирилл, что тоже не может не радовать.

Интересный факт: Один гектар соснового леса вырабатывает в год 36 т кислорода. Человек в сутки поглощает 715 гр. кислорода.