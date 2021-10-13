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Общество13 октября 2021 13:12

Волонтеры Омского ГАУ поучаствовали во Всероссийском проекте «Посади лес»

9 и 10 октября недалеко от поселка Черлак Черлакского района Омской области успешно прошла посадка 22 000 деревьев в рамках проекта «Южный лесной пояс России».
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Место посадки удалено от города на 150 км, поэтому выезд был довольно ранним. Тем не менее, собралась отличная команда участников. По приезде после инструктажа волонтеры отправились в поля. Для Омской области в этом октябре установилась теплая и солнечная погода, которая благоприятно сказалась на посадке сосны обыкновенной.

Саженцы были высажены на площади 5,5 гектар. Отрадно, что в акции приняли участие студенты непрофильных направлений нашего вуза, а именно: Крайкина Анастасия (ЭФ), Горбунова Екатерина, Ильницкая Валерия, Ефремова Ольга (ФВМ), Алесько Алеся, Соломина Кристина (ЗУФ), Грачев Алексей, Кузьминых Анна, Самат Муканов (ФАПЭПиВ). К команде волонтеров Омского ГАУ подключился и одиннадцатиклассник 137 лицея г. Омска Королев Кирилл, что тоже не может не радовать.

Интересный факт: Один гектар соснового леса вырабатывает в год 36 т кислорода. Человек в сутки поглощает 715 гр. кислорода.