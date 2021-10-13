Студенты Омского ГАУ достойно выступили на фестивале ВФСК ГТО «Готов к труду и обороне»

Участие в соревнованиях приняли 91 спортсмен (62 мужчины и 29 женщин) из восьми городских вузов – СибГУФК, Академия МВД, Автобронетанковый инженерный институт, ОмГТУ, Омский ГАУ, СибАДИ, ОмГУПС и ОмГМУ. При этом первые три вуза имеют специализированный спортивный уклон, что способствовало поднятию статуса соревнований и накалу борьбы.

Команда Омского ГАУ принимает участие в фестивале ГТО уже не в первый раз. Первый фестиваль состоялся в 2018-м году. Тогда наши студенты заняли III место. В прошлом году фестиваль не состоялся из-за пандемии COVID-19.

В этом году участники Фестиваля соревновались в 8-ми видах испытаний ГТО: - бег на 60 м, - челночный бег 3Х10м, - прыжок в длину с места, - сгибание и разгибание рук в упоре лежа (девушки) - подтягивание на высокой перекладине (юноши), - поднимание туловища из положения лежа на спине за 1мин, - наклон вперед стоя на скамейке, - бег на 2000м (девушки) и 3000м (юноши). За каждый вид соревнований начислялись очки. В командном зачете сборная Омского ГАУ набрала 4147 баллов и тем самым поднялась на III место из непрофильных вузов. В прыжках в длину с места лучший результат среди всех участников показал Крункель Илья (ЗУФ) – 3.08м. По сумме всех видов испытаний в личном зачете он стал десятым. Всего 5 очков проиграл ему Ларькин Никита (ЗУФ). В подтягивании на высокой перекладине Такмаков Данил (ЗУФ) показал 10-ый результат Благодаря стабильному выступлению во всех видах многоборья Склярова Владислава, Мазаловой Анастасии, Худи Вениамина - (ФАПЭПиВ), Глущенко Кристины – (ЗУФ), Кириллова Ивана, Баскаль Елены, Сорокиной Полины – (ФВМ) удалось опередить сборные команды СибАДИ, ОмГУПС и ОмГМУ. Ребята зарядились позитивной энергией и выразили желание продолжить подготовку и показать лучшие результаты в следующем году.