Комиссия по выборам мэра Омска продлила прием документов от кандидатов до 6 декабря

Официально имя мэра назовут омичам только в декабре.

Сегодня официально стало известно, что выборы мэра в Омске официально перенесли на декабрь. Комиссия продлила прием документов от кандидатов до 6 декабря. Недавно желающие занять пост главы города жаловались, что до 8 ноября не успевают собрать необходимые справки. Теперь для этого у них есть целый месяц. Прием документов завершится 6 декабря.

Изначально сроки планировались другие. Принимать заявки должны были до 8 ноября, с 13 ноября члены комиссии должны были провести собеседования с зарегистрированными кандидатами. Была даже назначена дата, в которую омичам назовут имя нового мэра. Это должно было произойти 17 ноября. Пока новая дата итогового заседания не известна.

Напомним, что на пост мэра зарегистрировались уже 11 претендентов. Активно они подавали документы перед нерабочей неделей.