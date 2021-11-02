Новогодние украшения за миллион появятся на двух мостах и семи улицах Омска

Омские улицы к Новому Году планируют украшать баннерами и флагами. Фото: Олег ЗОЛОТО

Подготовка к празднованию Нового Года в Омске пока планируется довольно скромная. По крайней мере, в части украшения города. Мэрия разместила контракт на сайте госзакупок, по которому за 943 тысячи рублей должны украсить улицы города.

Подрядчик должен изготовить новогодние панно и флаги. Панно появятся на Комсомольском мосту и мосту имени 60-летия Победы, такие же украшения появятся на Иртышской набережной, улицах 60 лет Победы и Гагарина. А для украшения улиц Ленина, Соборной площади, улицы Конева и проспекта Карла Маркса изготовят флажки из полиэстра.

Прием заявок от желающих выполнить заказ принимаются до 11 ноября. Сами украшения на улицах города планируют развесить до 23 декабря. Провесят они недолго, снимут их уже 14-19 января. Пока это все, что известно об украшении города к праздникам. Пока в Омске даже не появилось ни одной елки у торговых центров. Некоторое время назад основание для елки начали собирать у «Континента», но работу так и не закончили.