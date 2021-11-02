Росаваиация разрешила летать из Омска в Танзанию и на Бали

Авиаперевозчики смогут летать на иностранные курорты из Омска. Фото: Евгений ЦУПРИК

Росаваиация накануне выдала очередные разрешения на международные полёты из региональных аэропортов. Несколько компаний теперь могут летать из Омска в тёплые страны.

В Грецию сможет совершать полёты "АзурАйр". А "Роял Флайт" теперь имеют разрешение на полёты в Танзанию и на Бали. Но последнее направление пока закрыто для полётов из-за ковидных ограничений. Популярным стало и направление на Казахстан. Авиакомпания "Сибирь" сможет выполнять рейсы в Павлодар и Петропавловске, а "РэдВингз" в Шымкент, Костанай и Караганде. Сейчас напрямую омичи могут улететь только в столицу Нур-Султан.

Напомним, что выдача разрешений ещё не обязывает компании вводить рейсы в расписание, но они смогут сделать это по своему желанию в любой момент.