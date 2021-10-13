Студенты Омского ГАУ приняли участие в организации «Академии Добра»

Мероприятие открылось нетворкингом с элементами командообразования «Мы - волонтеры Омска», который проводила Анна Константиновна Безрукова, федеральный эксперт в области развития добровольчества (г. Москва).

В этот же день состоялась официальная церемония открытия, на которой с приветственным словом выступили: Константин Викторович Мельников, директор департамента по делам молодёжи, физической культуры и спорта администрации города Омска; Александра Павловна Козулина, проректор по внешним связям и молодежной политике ФГБОУ ВО «Омский государственный технический университет»; Сергей Сергеевич Кузьмин, специалист управления регионального развития АВЦ (г. Москва); Жанна Константиновна Шмидт, проректор по социальной работе и молодежной политике ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет».

После открытия прошло ток-шоу «Социальное добровольчество. Когда поддержка нужна здесь и сейчас», спикерами выступили: Наталья Леонидовна Мишенина, директор Омской региональной общественной организации инвалидов «Планета друзей»; Любовь Геннадьевна Бондарева, начальник отделения психологического обеспечения, подполковник внутренней службы ФКУ УИИ УФСИН России по Омской области; Лариса Николаевна Порейчук, инклюзивный серебряный волонтер; Галина Дмитриевна Губочкина, координатор благотворительного фонда «Обнимая небо»; Наталья Сабировна Чайка, начальник единого координационного центра Правительства Омской области «Линия 112».

Модераторами встречи выступили: Сюзанна Камоевна Егиян, президент ОРМОД «Омская молодежь», член Общественной палаты Омской области; Александр Анатольевич Кузюков, двукратный чемпион Паралимпийских игр в Токио, член Общественной палаты Омской области.

Во второй день интенсива участники мероприятия узнали об основах социального проектирования, получили информацию о ближайших грантовых конкурсах, где можно принять участие со своими проектами. Также в программе интенсива были воркшопы «Как найти идеи для социальных добровольческих проектов» и «Как написать проект и найти ресурсы для его реализации», питчинг социальных проектов с экспертами и лидерами СО НКО и представителями органов власти.

Своими впечатлениями поделились участники интенсива.

Анна Пацер, студентка факультета АПЭПиВ: «За два дня я узнала много новой и полезной информации. Мы учились создавать проекты и разобрали зачем они нужны. Познакомились с опытными волонтёрами, которые поделились знаниями и накопленным опытом. Лидеры волонтеров рассказали о своих центрах и общественных организациях. Раньше я о них не слышала, я думаю нужно рассказывать о добровольческих центрах, чтобы больше людей знали о них. Все полученные знания найти в интернете тяжело, нужно много читать и искать, я благодарна форуму за полученные знания и навыки».

Мадияр Нукебаев, студент факультета АПЭПиВ : «Когда я шел на это мероприятие, не думал, что будет так интересно. За эти два дня я так привык к этой яркой атмосфере, где очень много активных и целеустремленных студентов. Я очень много почерпнул из этого форума: научился правильно формулировать свои вопросы и ответы, оформлять идеи в проекты и многое другое. Теперь я точно знаю, что мои студенческие годы пройдут очень интересно!».

40 волонтеров Омского ГАУ поучаствовали в социопрактикумах на базе социальных учреждений и СО НКО города Омска.

Всего мероприятие собрало 150 активных студентов образовательных организаций высшего и профессионального образования города Омска. В организации и проведении интенсива были задействованы 20 студентов Омского ГАУ.

Информационную поддержку мероприятия осуществляли члены Студенческой медиаслужбы Омского ГАУ.