Омская медсестра потеряла 1,2 миллиона на инвестициях в интернете

Омичка отдала более миллиона инвесторам из интернета. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Омская 40-летняя медсестра увидела в интернете предложение о быстром заработке на инвестициях и решила рискнуть. Она оставила заявку на сайте, и почти сразу с ней связался представитель сервиса, которая отправила женщину к личному куратору.

Далее омичка общалась с мошенницей, назвавшей себя «Анна Владимировна». Она убедила омичку зарегистрировать личный кабинет и положить на криптокошелек 10 800 рублей. Через несколько дней женщине позвонили и представили план инвестиций, но для этого необходимы были дополнительные средства.

Дополнительных денег у медсестры не было, поэтому она взяла кредит на 650 тысяч и внесла сразу 500 000, под разными предлогами омичку вынудили заплатить еще 210 и 150 тысяч рублей. Медсестра думала, что все идет по плану, пока ей не позвонили мошенники и не предупредили, что нужно срочно внести на счет еще 310 тысяч рублей, иначе все средства на нем заморозят. Чтобы собрать необходимую сумму омичка взяла в долг у родственников. Получив деньги, мошенники перестали выходить на связь. Только после этого омичка поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

Как уточнили в ведомстве, женщина перевела мошенникам в общей сложности 1,2 миллиона рублей. Сейчас проводится расследование, мошенникам может грозить до 10 лет лишения свободы.