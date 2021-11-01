Омский бар оштрафовали на 150 тысяч за блюда с кишечной палочкой

Роспотребнадзор нашел нарушения на кухне бара. Фото: Google Карты

Крупный штраф придется заплатить довольно популярному заведению в Омске. Оказалось, что бар «Доски» кормил гостей некачественными продуктами. Жалобу на это написал один из посетителей.

Во время суда выяснилось, что состояние кухни в заведении оставляет желать лучшего. Проверки выявили грязь на кухне, в целом неудовлетворительное состоянии помещения, а также использование некачественной продукции. Так проверка Роспотребнадзора выявила бактерии группы кишечных палочек в салатах «Греческий», «Цезарь с креветкой», роллах «Токио», «Филадельфия» и «Калифорния», а также рулетах с красной рыбой. Там концентрация бактерий была превышена в 28 раз.

Арбитражный суд Омской области принял решение назначить бару штраф в 150 тысяч рублей. Изначально предполагалось, что кафе заплатит 300 тысяч, но суд принял во внимание просьбу о смягчении наказания.