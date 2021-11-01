Ночью омич сел пьяным за руль и насмерть сбил пешехода

Дело передали для рассмотрения в суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

До суда дошло дело 39-летнего омича, которого обвиняют в смертельном ДТП. По материалам следствия, в ночь на 26 июня 2021 года омич катался по городу на «Мазде 6». На перекрестке улиц 10 лет Октября и Маршала Жукова, он выехал на красный на скорости около 80-100 километров в час и на пешеходном переходе сбил человека. От полученных травм пешеход скончался на месте. Позже выяснилось, что водитель во время ДТП был пьян.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры, водитель в ходе следствия вину признал в полном объеме. Материалы дела уже передали в суд. Дальнейшую судьбу омича решат в Куйбышевском районном суде.