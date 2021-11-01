Уполномоченный Омской области по правам человека приняла участие во Всероссийской переписи населения

Масштабная акция началась 15 октября и продлится до 14 ноября 2021 года.

Напомним, что принять участие во Всероссийской акции можно тремя способами: самостоятельно на сайте Госуслуг — эта возможность будет доступна до 8 ноября, заполнить переписной лист в МФЦ, воспользовавшись помощью волонтеров, либо дождавшись прихода переписчиков на дом.

В настоящий момент переписчики, которых можно узнать по фирменной экипировке, продолжают обход домохозяйств. Жителям, с которыми не удалось связаться, переписчики оставляют памятки с контактным телефоном переписного участка и напоминанием о возможности пройти перепись на Госуслугах.

«Всероссийская перепись позволяет получить точные сведения о численности, занятости, уровне образования и национальном составе населения. При оценке демографических тенденций, процессов на рынке труда, уровня доходов и планировании мер социально-экономического развития – это необходимые данные, которые должны отражать реальную ситуацию. На основании полученных результатов планируется работа исполнительной и законодательной власти на долгосрочную перспективу с учетом запросов общества. Поэтому предлагаю жителям Омской области принять участие в масштабной акции в удобном для них формате. Я проголосовала дистанционно еще 20-го октября, воспользовавшись порталом Госуслуг, это не отняло много времени, но стало моим личным вкладом в наше будущее. Полагаю, что в сохраняющихся условиях противоэпидемических мероприятий это наиболее комфортный и безопасный способ участия в важном государственном деле», – сообщила Уполномоченный Омской области по правам человека Ирина Касьянова.