В Омске в 2,5 раза выросло число исследований КТ

Омичей стали чаще тестировать на МСКТ. Фото: Александр БОЙКО

В последнее время в Омске обострилась ситуация с коронавирусом. В сутки фиксируют более 500 заразившихся ковидом. Медики все чаще сталкиваются с необходимостью проведения исследований МСКТ.

По данным омского минздава, нагрузка на аппараты возросла на 261% за последние пять месяцев. За последнюю неделю октября, когда активно начали расти показатели ежедневного заражения, исследование на КТ сделали более 2000 раз.

- Увеличение количества проводимых диагностических исследований означает, что диагноз пациентам будет поставлен быстрее и точнее. Часто это является критически важным для дальнейшего успеха в лечении. Однако, это еще и огромная нагрузка на персонал больниц и саму технику, - отметили в пресс-службе минздрава.