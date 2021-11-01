В Омской области будут судить начальника сельской почты, кравшего газеты, лотерейные билеты и еду

Инцидент произошел в одном из самых северных районов Омской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На воровстве поймали теперь уже бывшего начальника почты в деревне Кайсы Тевризского района. Работая в этой должности, женщина систематически присваивала вверенное ей для продажи имущество: периодику, лотерейные билеты, продукты и другие ценности.

Все вскрылось после очередной ревизии. В общей сложности недосчитались товаров на 110 тысяч рублей.

– В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в районный суд для рассмотрения, – сообщает пресс-служба областного СУ СК.