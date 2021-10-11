Стартовало обучение переписчиков Всероссийской переписи населения

6 октября на базе Омского ГАУ состоялся первый обучающий семинар для студентов, желающих принять участие в проведении переписи в качестве переписчиков.

В работе семинара приняли участие: Жанна Константиновна Шмидт, проректор по социальной работе и молодежной политике, Елена Львовна Новикова, заместитель начальника отдела статистики населения, здравоохранения, уровня жизни и обследования домашних хозяйств, Елена Ивановна Машурова, бригадир-инструктор территориального уровня по ВПН-2020, лейтенант полиции Жанат Мусович Амренов.

Во время занятий студенты узнали о защите персональных данных участников переписи и их собственной личной безопасности в период переписи. Помимо этого, учились правильно задавать вопросы переписного листа; правильно вести себя в разных ситуациях (например, если дома только дети или если хозяева отмечают праздник); правильно отвечать на частые вопросы участников переписи: зачем она нужна, куда пойдут полученные данные и многому другому.

Вторым этапом обучения станет практическое занятие на планшетном компьютере: знакомство с программой переписи (т.е. анкетой) и методикой заполнения её электронной версии, которое состоится на переписных участках.

В рамках подготовки к Всероссийской переписи населения представители волонтерского центра «Глобус» вошли в состав корпуса «Волонтеров переписи» и будут информировать граждан о значимости переписи и возможностях принять в ней участие, а также оказывать помощь при заполнении переписных листов в электронной форме на портале Госуслуги.

Для справки: В Омской области Всероссийская перепись пройдёт с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Эта будет первая цифровая перепись в истории России. Чем полнее будут данные, собранные в результате переписи, тем легче будет спланировать социально-демографическую политику государства на ближайшее десятилетие. Перепись помогает увидеть проблемные места в экономике и социальной сфере. Самостоятельно заполнить переписные листы можно будет с 15 октября по 8 ноября на портале Госуслуг и показать код прохождения переписчику. Также можно будет пройти перепись населения в офисе МФЦ в любой день периода переписи. Переписчики обойдут свои участки с 18 октября по 14 ноября.