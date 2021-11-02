Повилику поставили на карантин

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Омской области в ходе мониторинга карантинного фитосанитарного состояния территории Новоомского сельского поселения обнаружили очаг вредного карантинного растения – повилики. Он располагается в границах земельного участка сельхозназначения на площади 0,1 га, который используется физическим лицом для выращивания овощных культур.

Повилика (Cuscuta Linnaeus) имеет карантинный статус сорного растения, входящего в «Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза», что подтверждено заключением карантинной экспертизы ФГБУ «Омский референтный центр Россельхознадзора». Поэтому Управление издало приказ 26 октября об установлении карантинной фитосанитарной зоны на территории Омского муниципального района на общей площади 9,76 га с учетом границ очага и буферной зоны. Кроме того, утверждена программа локализации очага карантинного объекта и ликвидации его популяции.