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Общество1 ноября 2021 10:43

Омичка отсудила у ТСЖ 400 тысяч за падение на инвалидной коляске с обледенелого пандуса

После этого она получила серьезный перелом
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Суд встал на сторону омички, но ТСЖ решило оспорить решение.

Суд встал на сторону омички, но ТСЖ решило оспорить решение.

Фото: Артем КИЛЬКИН

До суда дошли претензии омички в ТСЖ дом на улице Малая Ивановская. Зимой 2020 года она на инвалидной коляске спускалась по пандусу, но упала из-за наледи. После падения женщина получила серьезный перелом бедра со смещением отломков. Ей пришлось 8 месяцев проходить лечение.

Как сообщает прокуратура, в ходе расследования проведено две экспертизы, которые подтверждают, что омичка получила травмы именно при падении. На основании этого от ТСЖ женщина потребовала 397 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, утраченного заработка и расходов на лечение. Суд встал на сторону пострадавшей, но решение пока не вступило в законную силу. ТСЖ решило попробовать оспорить его, поэтому судебные тяжбы продолжатся.