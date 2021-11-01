Для борьбы с гололедом омские дорожники потратили 1000 тонн реагентов

Накануне в Омск пришла настоящая зима. В городе ощутимо похолодало и прошел сильный снег, который не растаял, как это было раньше. Из-за ухудшения погоды на дорогах, естественно, образовался гололед. С ним уже начали бороться омские дорожники.

Как рассказали в мэрии, в для обработки городских дорог за два дня 30 и 31 октября потратили около 1000 тонн пескосоляной смеси и биохимических реагентов.

- В настоящий момент осуществляется круглосуточное дежурство людей и техники, налажено оперативное взаимодействие с представителями Госавтоинспекции. Планы работы дорожников будут корректироваться в зависимости от погодных условий, - отметили в мэрии.

Особое внимание при обработке улиц будут уделять тем магистралям, по которым ходит общественный транспорт, а также мостам, путепроводам и остановкам.