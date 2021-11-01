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Происшествия1 ноября 2021 10:18

В омском торговом центре от удара током погиб электромонтер

В обстоятельствах происшествия сейчас разбираются следователи
Анна МИКУЛА
Анна МИКУЛА
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В обстоятельствах случившегося разбирается Следственный комитет.

В обстоятельствах случившегося разбирается Следственный комитет.

Фото: Олег ЗОЛОТО

ЧП случилось еще в конце прошлой недели. 29 октября в омском торговом центре, расположенном на Левом берегу, обнаружили тело электромонтера.

По предварительной информации, 29-летний мужчина погиб от удара током. Однако окончательные выводы можно будет делать после того, когда придут результаты судмедэкспертизы.

Как рассказали в пресс-службе областного Следственного комитета, сейчас предстоит установить, соблюдалась ли сотрудником техника безопасности. С места ЧП изъяли перчатки, в которых работал погибший.

По результатам проверки решится вопрос о возбуждении уголовного дела.