В омском торговом центре от удара током погиб электромонтер

В обстоятельствах случившегося разбирается Следственный комитет. Фото: Олег ЗОЛОТО

ЧП случилось еще в конце прошлой недели. 29 октября в омском торговом центре, расположенном на Левом берегу, обнаружили тело электромонтера.

По предварительной информации, 29-летний мужчина погиб от удара током. Однако окончательные выводы можно будет делать после того, когда придут результаты судмедэкспертизы.

Как рассказали в пресс-службе областного Следственного комитета, сейчас предстоит установить, соблюдалась ли сотрудником техника безопасности. С места ЧП изъяли перчатки, в которых работал погибший.

По результатам проверки решится вопрос о возбуждении уголовного дела.