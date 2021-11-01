В омском торговом центре от удара током погиб электромонтер

В обстоятельствах случившегося разбирается Следственный комитет.
Фото: Олег ЗОЛОТО
ЧП случилось еще в конце прошлой недели. 29 октября в омском торговом центре, расположенном на Левом берегу, обнаружили тело электромонтера.
По предварительной информации, 29-летний мужчина погиб от удара током. Однако окончательные выводы можно будет делать после того, когда придут результаты судмедэкспертизы.
Как рассказали в пресс-службе областного Следственного комитета, сейчас предстоит установить, соблюдалась ли сотрудником техника безопасности. С места ЧП изъяли перчатки, в которых работал погибший.
По результатам проверки решится вопрос о возбуждении уголовного дела.