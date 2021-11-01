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Общество1 ноября 2021 10:08

За сутки в Омске задержали 33 пьяных водителя

Всего за этот период выявили более 600 нарушителей правил дорожного движения
Анна МИКУЛА
Анна МИКУЛА
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Задержанных водителей отстранили от управления автомобилями.

Задержанных водителей отстранили от управления автомобилями.

Фото: Мария АНАНОВА

Омские полицейские подвели итоги работы за минувшие сутки. За это время поступило 682 сообщения и заявления о преступлениях и происшествиях. По результатам проверок возбуждено 15 уголовных дел, 7 преступлений раскрыто полицейскими по горячим следам.

Кроме того, на дорогах зафиксировали более 600 нарушений правил дорожного движения, в том числе госавтоинспекторы задержали 33 местных жителя, севших за руль пьяными. Их отстранили от управления машинами.