За сутки в Омске задержали 33 пьяных водителя

Задержанных водителей отстранили от управления автомобилями. Фото: Мария АНАНОВА

Омские полицейские подвели итоги работы за минувшие сутки. За это время поступило 682 сообщения и заявления о преступлениях и происшествиях. По результатам проверок возбуждено 15 уголовных дел, 7 преступлений раскрыто полицейскими по горячим следам.

Кроме того, на дорогах зафиксировали более 600 нарушений правил дорожного движения, в том числе госавтоинспекторы задержали 33 местных жителя, севших за руль пьяными. Их отстранили от управления машинами.