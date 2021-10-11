Профком Омского ГАУ выиграл кубок ФОП по спортивно-туристическому многоборью

На живописной местности, в окружении прекрасного соснового бора, командам профсоюзных организаций Омской области предстояло бегать, прыгать, лазать и совершать прочие действия экстремального характера. Среди участников соревнований была и команда профсоюзной организации Омского ГАУ. В состав команды от Омского ГАУ вошли студенты первого курса: Попов Владислав, Худи Вениамин, Кирасиров Адриан, Воронцова Нелли.

Участники мероприятия прошли длинный путь. Протяженность дистанции составила 2 км со множеством препятствий: подъём в гору с мешком опилок, бег со штангой, канатная дорога, ходьба по бревну над пропастью, подтягивания, перекаты бочек и многие другие. Ребятам пришлось бороться не только с грозными соперниками, но и с плохими погодными условиями. Студенты Омского ГАУ показали себя с лучшей стороны, пришли к финишу первыми, заняв почетное первое место. Поздравляем победителей!