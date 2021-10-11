Студенты Омского ГАУ стали полуфиналистами Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход»

8 апреля этого года стартовал Всероссийский студенческий конкурс «Твой ход». Студенты Омского ГАУ приняли активное участие в нём: из 428 участников по результатам двух этапов 17 обучающихся нашего университета смогли выйти в полуфинал, который прошел в г. Томске с 29 сентября по 5 октября.В составе делегации от Омской области на конкурсе смогли проявить себя 8 обучающихся Омского ГАУ: Зелинская Анастасия (ФВМ, 422 гр.), Грязнов Иван (ФВМ, 501 гр.), Косарев Александр (ФТС в АПК, 411 гр.), Ригина Ксения (ФВМ, 202 гр.), Веселовская Ксения (ЗУФ, 204 гр.), Загоренко Анастасия (ЭФ, 404 гр.), Гордеева Анастасия (ЭФ, 404 гр.), Гордюшина Анжелика (ЭФ, 404 гр.), Шагаева Эльвира (ЭФ, 404 гр.), Михальков Владислав (ФЗТС, 211 гр.), Миннибаев Айрат (ЗУФ, 302 гр.).

На интенсиве в течение двух дней студенты поучаствовали в тренинг- площадках, выполняя различные по сложности задачи. В первый рабочий день ребятам в соответствии с их личностными характеристиками были предложены роли, которые помогли определить умение студентов работать в команде.

На второй день представители вуза, основываясь на собственном опыте и опыте своей команды, должны были построить модели новой студенческой жизни, функционирования вуза и образования в целом. Для этого были предложены инновационные идеи: кросс-обучение, международные стажировки с принимающей семьей, трудоустройство в начинающие компании или стартапы.

Студенты Омского ГАУ смогли проявить свои возможности и креативно подойти к решению предложенных задач! Результаты полуфинала мы узнаем 10 ноября.