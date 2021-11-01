Омичка, которой блогер купила квартиру, рассказала о судьбе бочки

Бочка отправится на дачу к семейной паре, которая заберет животных. Фото: Анна МИКУЛА

Благополучно закончилась история Светланы Черновой из Омска. Женщина 35 лет жила в большой железной бочке, ожидая квартиры от государства. Но получить заветное жилье в итоге ей помогли неравнодушные люди. Для пенсионерки собрали более 2 миллионов рублей и купили ей жилье в новом доме.

Светлана уже обживается на новом месте, но продолжает наведываться в бочку. Она перевозит вещи и кормит оставшегося пса. Впрочем, для животного нашлись хозяева. Они же, по словам Светланы, заберут и бочку.

- Пара постоянно живет на даче, они туда и животных заберут, и бочку. Не знаю точно, что будут делать, но поставят у себя на земле. Может, жить будут, - рассказала Светлана.