Подписано новое Соглашение о сотрудничестве между Омским ГАУ и Омским областным студенческим отрядом

Во встрече принимали участие Алексей Николаевич Потейко, председатель правления Омского регионального отделения Российских студенческих отрядов, командир штаба Сибирского федерального округа, Светлана Юриевна Комарова, проректор по образовательной деятельности, Жанна Константиновна Шмидт, проректор по социальной работе и молодежной политике, Алексей Легута и Оксана Вересовая, командир и комиссар Штаба студенческих отрядов Омского ГАУ.

Участники встречи обсудили ряд актуальных вопросов, касающихся создания профильных отрядов в рамках производственной и технологической практики по соответствующим профессиям, подготовки к конкурсу профессионального мастерства. Рассмотрели возможность организации всероссийских мероприятий, направленных на развитие сельскохозяйственных отрядов России на базе Омского ГАУ.

Оксана Викторовна Шумакова, ректор Омского ГАУ подчеркнула, что работа студенческих отрядов является важной составляющей профессионального воспитания молодежи и одной из приоритетных задач университета.

В свою очередь, Алексей Николаевич Потейко выразил благодарность руководству Омского ГАУ за открытость, оперативное реагирование и максимальную поддержку всех инициатив, исходящих из областного штаба.

В завершение мероприятия состоялось подписание нового Соглашения о сотрудничестве между ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет» им. П.А. Столыпина и Омским региональным отделением молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды».