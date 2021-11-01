В Омске добавят 150 мест для больных в ковидных госпиталях

В Омске увеличивают число мест в ковидных госпиталях. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Омске продолжает обостряться ситуация с коронавирусом. Об этом говорит постоянно растущая заболеваемость, на минувших выходных регион перешагнул отметку 500 заболевших в сутки.

Последний оперштаб принял решение о введении QR-кодов, которые уже начали работать в учреждениях культуры, а в скором времени станут обязательными и для посещения торговых центров. На том же оперштабе приняли решение о введении почти 500 дополнительных мест в ковидных госпиталях.

Сегодня в минздраве сообщили, что в Омске появятся еще 150 коек. 70 из них развернут в Городской больнице № 9, и 80 коек появится в Клинического кожно-венерологическом диспансере.