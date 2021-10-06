Легкоатлетический кросс. Спартакиада факультетов

В связи с эпидемиологической ситуацией и во избежание скопления большого количества людей, судейской бригадой было решено принимать кросс у всех желающих в течение дня. По итогу соревновательного дня участвовало более 100 обучающихся: 62 юноши и 41 девушка.

В личном первенстве среди девушек места распределили между собой:

1 место - Сорокина Полина (8 мин. 55 сек.), факультет ветеринарной медицины;

2 место - Лешонок Александрина (9 мин. 00 сек.), факультет агрохимии, почвоведения, экологии, природообустройства и водопользования);

3 место - Баскаль Елена (9 мин. 03 сек.), факультет ветеринарной медицины.

Среди юношей первое и второе место разделили Ларькин Никита, землеустроительный факультет и Соскин Кирилл, факультет технического сервиса в АПК, показав одинаковое время (11 мин. 58 сек.), а третье место занял Исаев Ерлан, землеустроительный факультет (12 мин. 26 сек.).

В командном первенстве среди факультетов у девушек:

1 место - факультет ветеринарной медицины;

2 место - экономический факультет;

3 место - агротехнологический факультет;

4 место - факультет агрохимии, почвоведения, экологии, природообустройства и водопользования;

5 место - землеустроительный факультет.

Среди юношей:

1 место - факультет технического сервиса в АПК;

2 место - землеустроительный факультет;

3 место - агротехнологический факультет;

4 место - экономический факультет;

5 место - факультет агрохимии, почвоведения, экологии, природообустройства и водопользования;

6 место - факультет ветеринарной медицины;

7 место - факультет зоотехнии, товароведения и стандартизации.