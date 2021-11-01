«Росводоканал Омск»: развивая коммунальную инфраструктуру города, мы улучшаем качество жизни омичей

В 2013 году Генеральная ассамблея ООН объявила 31 октября Всемирным днем городов, основная цель которого привлечение внимания общественности к проблемам мировой урбанизации и важности устойчивого развития городов. «Росводоканал Омск» оказывает услуги водоснабжения и водоотведения потребителям миллионного Омска, а качество водопроводной воды нашего города входит в число лучших в стране.

В 2021 году омский водоканал реализовал сразу несколько проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры города, в числе которых - санация двух водоводов в Кировском округе, замена запорной арматуры на крупных насосных станциях, обновление десяти километров сетей, строительство перемычек между резервуарами на Ленинской очистной водопроводной станции. При этом сотрудники предприятия делали все возможное, чтобы их работа не доставила неудобств горожанам.

- Улучшение качества жизни горожан и экологии Омска - самый важный результат нашей работы. Омичи обеспечены качественной питьевой водой и надежным отведением сточных вод. Сегодня наше предприятие обновляет городскую коммунальную инфраструктуру, применяя самые новейшие технологии, недоступные еще пару десятилетий назад. Это ключевой приоритет нашей деятельности, - рассказал генеральный директор «Росводоканал Омск» Сергей Шелест.

Благодаря санации двух магистральных трубопроводов, подающих питьевую воду жителям половины Омска, срок их службы продлен на полвека. Построенные несколько десятилетий назад коммуникации требовали постоянного внимания специалистов. За последние годы на них устранили два десятка повреждений. После санации сетей качество воды соответствует всем санитарно-гигиеническим нормативам.

Бестраншейным методом «труба в трубу» в этом году реконструировали аварийные участки коллекторов по улицам Волховстроя и 7-й Северной. Сейчас таким же способом в ночное время специалисты обновляют коллектор на улице Добровольского в центре Омска.

Продолжаются строительные работы на городских очистных сооружениях канализации – идет строительство флотационной установки и песколовок, а также капитальный и текущий ремонт первичных и вторичных отстойников. Ежесуточно через очистные сооружения омского водоканала проходит около 350 тысяч кубометров стоков. После очистки сточные воды, возвращаемые в Иртыш, по ряду параметров становятся чище речной.

Ежегодно обновляется автопарк омского водоканала. В этом году его пополнили более десятка единиц техники - КамАЗ для перевозки крупногабаритных грузов, автокран, гидродинамическая машина для промывки сетей, два трактора «Беларусь», автомобили ПАЗ, ГАЗ, УАЗ, «Соболь», два прицепа и два сварочных автогенератора. Кроме того, «Росводоканал Омск» приобрел вторую современную передвижную лабораторию для исследований проб воздуха.