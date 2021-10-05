Активисты молодёжного клуба РГО поздравили преподавателя с Международным днём пожилого человека

1 октября, в Международный день пожилого человека, активисты молодёжного клуба Русского географического общества на базе Омского ГАУ поздравили преподавателя Якова Рувиновича Рейнгарда, доктора биологических наук, профессора, академика Российской академии естествознания и Международной академии экологии и безопасности жизнедеятельности, действительного и Почётного члена Русского географического общества, лауреата премии имени М.В. Певцова.

Студенты купили продукты и предложили посильную помощь по хозяйству. Во время встречи звучали тёплые воспоминания об учёбе и преподавании в Омском сельскохозяйственном институте, а затем - в аграрном университете, о научной деятельности на просторах всей Омской области.

В этом году Якову Рувиновичу исполнилось 86 лет, сейчас он на заслуженном отдыхе.