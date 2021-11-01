В омском аэропорту прошла акция АО «Омск РТС» «Узнай свой долг»

Омичи перед посадкой на самолет узнали свои долги за отопление и горячую воду. Специалисты компании прямо в зале регистрации консультировали омичей как по текущей, так и по судебной задолженности, которую можно было оплатить на месте. Ведь известно, что долги могут стать причиной ограничения выезда за пределы страны.

Общая дебиторская задолженность населения города перед АО «Омск РТС» составляет почти 2 млрд рублей. Судом с начала года удовлетворено более 11 тысяч исковых заявлений и заявлений о выдаче судебных приказов на общую сумму более 326 млн рублей.

Более 5 тысяч омичей ограничены в выезде за пределы Российской Федерации по причине задолженности перед ресурсоснабжающей организацией, общая сумма которой составляет более 250 млн рублей. Ограничение накладывается при наличии исполнительного документа на сумму от 30 тысяч рублей.

Напомним, что исковое заявление подается в суд при наличии задолженности, превышающей два ежемесячных платежа. При получении судебного приказа материалы направляются в службу судебных приставов и финансовые организации для взыскания в принудительном порядке. В дальнейшем при отсутствии оплат проводится ограничение горячего водоснабжения.