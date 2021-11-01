В 2021 году в Омске стало на 634 киоска меньше

В Омске продолжают сносить незаконные киоски. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Омске продолжают активно бороться с киосками. Только в этом году с улиц города исчезли 634 нестационарных торговых объекта. Как уточняют в администрации, у них закончился срок аренды.

Большинство из них, 548 штук, предприниматели убрали добровольно, когда договоры на аренду земли истекли. Но далеко не все оказались такими дисциплинированными. 86 киосков пришлось выносить принудительно. Один из таких павильонов убрали недавно на улице Жукова. Там располагался цветочный магазин, но закрылся весной.

- Срок действия договора у собственника закончился еще 1 апреля текущего года. Однако добровольно демонтировать объект собственник не хотел и пытался обжаловать в суде распоряжении окружной администрации. Между тем суд признал нашу правоту, в итоге павильон был вынесен согласно изданным документам, — отметила начальник отдела экономики, развития потребительского рынка и торговли администрации Центрального округа Ксения Бобылева.

В мэрии напомнили, что информацию об НТО, готовящихся к выносу, регулярно публикуют на сайте администрации, а также уведомляют владельцев о сроках добровольного сноса.